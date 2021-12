Diversas han sido las reacciones que se han generado por la muerte de Lucía Hiriart en la tarde de este jueves. Si bien la mayoría vienen desde el espectro político, desde el mundo de espectáculo también hubo comentarios.

Uno de ellos fue Adriano Castillo (80), conocido en Chile por haber interpretado a Moncho Cabrera en la serie Los Venegas, quien expresó sus sensaciones a través de Twitter.

“Murió Doña Lucía. Tenía 19 años más que yo. Algún día la acompañaré en el “patio de los callados”, pero mientras yo seguiré viviendo en la memoria de algunos de ustedes ella sólo sobrevivirá al olvido en las páginas de la historia universal de la infamia”, expresó.

En la mencionada red social el artista recibió todo tipo de críticas, tanto a favor como en contra de sus expresiones sobre la esposa del dictador Augusto Pinochet.

Hay que señalar que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, no se refirió al deceso de Hiriart durante un acto público en horas de esta tarde.

Por otro lado, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric hablaron de este hecho. En el caso del candidato del Frente Social Cristiano, confirmó que no asistirá a los funerales.

“No quiero hacer un hecho de campaña, pero hasta donde tengo entendido va a ser un funeral privado y (…) yo no conocía a la señora Lucía Hiriart de Pinochet. No soy cercano a la familia, (…) no tengo un vínculo”, aseguró.