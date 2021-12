"Pensé que no lo lograba. A veces me creo súper mujer, pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien", escribió la artista tras superar las molestias, comunes en el embarazo.

“Pensé que no lo lograba”. Con esas palabras, la cantante nacional Mon Laferte (38) se sinceró este miércoles por una molestia común en el embarazo que se le presentó en la previa a subir a un escenario.

Según publicó en un escrito en Instagram, la intérprete de Tu falta de querer, cinco minutos antes de presentarse en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, sintió náuseas y le “dieron ganas de vomitar”.

“Tenía al lado del escenario una cubeta. Pensé que no lo lograba. A veces me creo súper mujer, pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien, aún en la primera canción estaba con náuseas”, añadió.

En concreto, según el sitio especializado Medline Plus, el problema es tan común que se puede “presentar en cualquier momento del día durante el embarazo” y, principalmente, en las primeras semanas de gestación.

“Las náuseas del embarazo no afectan al bebé de ninguna manera, a menos que usted pierda peso, como sucede con el vómito intenso. La pérdida de peso leve durante el primer trimestre no es raro cuando las mujeres tienen síntomas moderados y no es dañino para el bebé”, advierten.

De hecho, según publicó Clínica Mayo, las náuseas y vómitos serían una buena señal, pues quienes las presentan “tienen un menor riesgo de sufrir un aborto espontáneo que las mujeres que no”.

La cantante continuó la reflexión sosteniendo que “¡ver a todas esas personas gritando y cantando y su amor me hizo olvidar todo lo malo! Muchas gracias mis amores por tanto”.

Recordemos que la artista radicada en México anunció su embarazo en agosto pasado.

“No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, dijo en un video que colgó, en ese momento, en sus redes sociales.