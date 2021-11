Un cruce bastante singular tuvieron esta mañana en el programa Contigo en la Mañana el animador Julio César Rodríguez y el candidato presidencial Eduardo Artés. Todo inició cuando el postulante habló sobre Cuba y Venezuela.

En el final de la conversación el panel tocó el tema de las dictaduras en Latinoamérica, lo que provocó una contundente respuesta de Artés.

“Aquí tuvimos una dictadura feroz con Pinochet. Ningún pueblo aguanta una dictadura así como así”, expuso.

Tras eso, el animador le consultó respecto a los regímenes de izquierda en el continente: “¿Por qué se eternizan en el poder? ¿Por qué están años y años?”.

“Yo no voy de candidato para la alternancia. Nosotros tenemos un proyecto de sociedad, queremos terminar con la sociedad capitalista, queremos avanzar hacia un nuevo tipo de sociedad, hacia un Chile distinto, centrado en la mayoría y con el poder de la mayoría. Eso se llama socialismo”, expuso el profesor.

“Yo te digo que (Cuba) es una democracia más avanzada que la que tenemos nosotros”, profundizó segundos después.

Ante esto el comunicador reprochó: “¿Cuba tiene una democracia más avanzada que Chile? ¿Por qué, Eduardo? Porque uno ve gente que no puede salir del país, que se arranca en balsa, he tenido parejas que no pueden sacar un pasaporte”.

Por lo anterior el candidato expresó a modo de broma: “Bueno, yo he tenido menos parejas que tú, pero no importa”.

La situación generó risas en Julio César, quien expresó: “Le iba a contestar con algo, pero como usted es el candidato y merece respeto, pero yo tengo más votos que usted, le iba a decir”.

Hay que señalar que el próximo lunes se llevará a cabo el último debate presidencial entre los candidatos. La elección general será el 21 de noviembre.