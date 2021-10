Gary Medel le enrostró a Julio César Rodríguez su etapa en la que trabajaba en la farándula, periodo en el que los futbolistas solían ser seguidos por reporteros.

En una distendida conversación en un directo como parte del programa Live Prohibidos del animador, el defensa de La Roja le preguntó directamente al comunicador: “Oye, ¿por qué era tan sapo antes?”.

“Nooo, ya te pusiste hueón, si dijimos que eso no lo íbamos a hablar. Ya limamos asperezas y justo me estaba llamando la Francisca (García-Huidobro), le tuve que cortar”, contestó entre risas el conductor de televisión.

“No dejabai hacer nada, hueón pesao”, replicó el Pitbull, ante lo cual Rodríguez contestó: “Noo, yo siempre estuve al otro lado de la vereda, yo era el que defendía”.

“Y de ustedes sabíamos caleta y no salía nada de eso”, insistió el futbolista. “Sipo, es que ustedes siempre fueron muy correctos poh. Y ustedes se picaban. Esa cuestión fue una vez después que ganaron un campeonato”, mencionó JC.

“No era picado, pero no dejaban hacer nada tranquilo en el sentido de que no podías salir con la familia. Hueón te hacían seguimiento con los autos. Una vez me empezaron a seguir cuando estaba lloviendo y casi choco. Igual era súper peligroso”, explicó el seleccionado chileno.

“¿Y quién era ese te seguía? ¿Supiste o no?”, preguntó Julio César. “Se ponían abajo de mi casa, y me esperaban ahí”, aseguró Medel. “Ya pero te portabas bien”, replicó el animador, tras lo cual Gary asintió. “Siempre. Un correcto”, concluyó.