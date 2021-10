Jean Pierre Bonvallet, el hijo del fallecido comentarista Eduardo Bonvallet, negó haber realizado amenazas de muerte a su hermana Daniela, como ella acusó a través de redes sociales.

De acuerdo a la periodista, tras la muerte de su padre en septiembre de 2015, ha estado recibiendo fuertes mensajes con insultos y amenazas.

Daniela compartió en Twitter varios pantallazos de correos electrónicos de parte del candidato a diputado del Partido Republicano por el distrito 8.

“Mala persona”, “cínica asquerosa”, “infiel”, serían algunos de los insultos que se podían leer. “He recibido amenazas, acoso, maltrato, amenazas de muerte y mucho más”, escribió ella. “No sé como compartirles mi angustia y mi dolor… ¡Estoy pidiendo ayuda a gritos!”, añadió.

Otra versión

Frente a esto Jean Pierre negó las amenazas de muerte a su hermana en una entrevista con CHV Noticias, y aseveró que la polémica surgió por “envidia”, luego que él decidiera lanzar su candidatura como diputado apoyado por el partido de José Antonio Kast.

Aunque también aseguró que no alcanzó a leer los tuits, reconoció que sí la insultó pero que aquellos mails datan de 2017.

“Son de cuando mi padre me dejó una orden de no firmar la casa, porque a él le quitaron la casa, lo echaron y terminó en un hotel”, sentenció.

“Lo único que dije fue que no se atreva a meterse más conmigo (…) con Daniela no nos llevábamos mal, no nos llevábamos no más porque nunca me he llevado con ella, porque no me gusta su forma de ser con los hombres”, dijo.

“No tengo contacto y nunca más he hablado con ella. No sé siquiera su dirección ni tampoco su WhatsApp”, finalizó.

Acciones legales

Daniela, por su parte, no quiso volver a referirse al tema y afirmó que su cuenta de Twitter fue bajada. No obstante, ya había comentado que el tema se encuentra en Fiscalía.

Asimismo, Jean Pierre agregó que evaluará si tomará acciones legales, según CHV Noticias.

Según reportó Página 7, la madre de los hermanos, Ángela Setti, brindó apoyo a su hijo mediante Facebook.

“Estoy totalmente decepcionada de mi hija Daniela Bonvallet. No es verdad que él ha amenazado. Desde que se presentó a diputado, le ha hecho la vida imposible. Jean Pierre no tiene contacto con ella hace años, no sabe su dirección ni menos su WhatsApp Apoyo a mi hijo Jean Pierre Bonvallet”, escribió en una publicación.