Una compleja situación atraviesa la exmodelo Daniella Campos, quien hoy lunes será operada a raíz de dos tumores benignos que le fueron diagnosticados en su cabeza.

Así lo relató en diálogo con Jordi Castell, tal como recoge el diario Publimetro. “Te voy a contar que el lunes me operan nuevamente, desgraciadamente. Yo pensé que eso ya había terminado para mí, pero nuevamente vamos a pasar una prueba difícil”, comentó.

“El lunes entro a pabellón a primera hora. Tengo dos tumores benignos en los frontales, en mi cabeza”, detalló la periodista, quien ya había sido operada antes por los mismos motivos.

“El tumor izquierdo que se llama mucocele, impactó ya el globo ocular y lo está desplazando, entonces estoy en una situación bien particular”, agregó.

Sobre su reiterado paso por las clínicas a raíz de sus complicaciones de salud, Campos reconoció que “tengo mucho susto del dolor”, pero que “sé a lo que voy, he vivido eso”.

“Pensé que esta zona (ocular) no me la iban a tocar nunca más. Tienen que sacarme un huesito de la frente, correrme otro de la nariz, pero no va a cambiar mi anatomía. Gracias a Dios todavía tuve la oportunidad de entrar por la nariz”, dijo.