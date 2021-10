El futbolista Mauricio Isla dedicó este viernes un saludo cumpleañero a su exesposa, la modelo española Gala Caldirola, en el día en que ella cumple 29 años. “Una tremenda madre”, halagó.

El mensaje fue publicado a través de las Historias de Instagram del jugador de la Selección Nacional, donde colgó una fotografía de la ahora participante del programa El Discípulo del Chef (Chilevisión).

“Feliz cumpleaños, Gala. Que tengas un hermoso día. Que lo pases increíble con tu familia y amigos. Eres una tremenda madre, mujer y persona”, escribió el deportista.

Caldirola, por su parte, respondió en la misma red social con un nuevo mensaje, dejando en claro que luego del término de su matrimonio en mayo pasado han tenido una buena relación.

“Gracias, Mauricio. En la distancia también te felicito por tu merecido éxito”, contestó en referencia a La Roja y agregó: “Que jamás se pierda el respeto que nos tenemos por encima de cualquier cosa”.

Recordemos que la pareja, padres de una pequeña, contrajo matrimonio en mayo de 2019 en Altea, España.

El quiebre, en tanto, fue comunicado en mayo de este año por Caldirola mediante un escrito en Instagram en que afirmó que “con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos“.

Caldirola no entregó detalles sobre las razones del término, acusando que “son personales”. No obstante, señaló que “queremos dejar claro que no hay motivos de pelea ni rencor entre nosotros”.

“Decidimos hacerlo público para evitar especulaciones y porque ambos consideramos que ser honestos es siempre la mejor manera de hacer las cosas”, cerró, agradeciendo a sus más de 2,5 millones de seguidores por “la comprensión y la empatía”.