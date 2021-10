El pasado martes la actriz nacional Rocío Toscano compartió en redes sociales una foto en la que exhibía las cicatrices en su piel, luego de tener a sus mellizos, con un profundo mensaje. En la publicación, la actriz llamó a respetar los procesos de las mujeres en este ámbito.

“Hace dos días subí esta foto a mis stories contando cómo me dolía la piel de tanto estirarse en mi embarazo gemelar. Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estrías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia. Algún día se arreglará… eso es en mi caso”, indicó.

“Me llegaron varios mensajes que me angustiaron mucho, sobre todo por lo injusto, rescate tres para compartirlos con ustedes e invitarlos a reflexionar sobre este tema, de aceptación y autoestima y respeto”, agregó.

“Por qué digo que es injusto, porque algunos hombres, después de toooodo el proceso que una pasa en el embarazo y post parto, proceso hormonal y de vulnerabilidad no menor, me parece que es muy violento lo que relatan estas mujeres y me sobrepasa la actitud nefasta de la gente, en muchos casos, superficial. BASTA! Respeto por el proceso, admiración y cuidado!”, continuó.

Hay que señalar que la actriz se convirtió en madre de Alma y Luca en marzo de este año. Sus hijos nacieron en Estados Unidos.

Meses después la propia Toscano señaló que se había separado, en buenos términos, del padre de sus hijos, por lo que volvería a Chile.

“Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago, porque él tiene otro hijo y yo no quiero vivir en Santiago”, sostuvo en ese entonces.