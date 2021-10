Pablo Herrera y Kathy Salosny fueron los nuevos invitados a “Los 5 Mandamientos” de Canal 13, donde el cantante entregó detalles de la relación de tres años que mantuvo con la modelo argentina Flavia Fucenecco.

Flavia y Pablo se conocieron en el reality Generaciones Cruzadas, donde ambos participaron en el 2014, y donde él se coronó como ganador.

“La Flavia fue una de las cosas más extraordinarias que me han pasado”, reconoció Herrera en el programa de Martín Cárcamo.

“Yo había visto algunos realities que eran muy entretenidos, y dije ‘no, ir a buscar pareja, qué lata’. Y pasaron casi dos meses hasta que empiezo a conocer a la Flavia”, relató.

“‘Qué nice es’, dije yo, ‘qué amorosa’, y tiene una historia de vida muy especial. Ella es huérfana, y además guapísima. Y de a poco empezamos a enganchar, tanto así que hoy en día es una de mis mejores amigas”, afirmó.

“Salimos de ahí, vivimos juntos tres años, después terminamos”, agregó también.

Pandemia en familia

A pesar del quiebre, ambos quedaron con tan buena relación que ella pasó la cuarentena por la pandemia con la madre de Pablo.

“Es que la Flavia es familia, y en un momento ella termina con su pololo y se iba a ir a España y por la pandemia no podía viajar”, contó el cantante.

“A mi mamá la teníamos en un hogar porque se había quebrado por décimosegunda vez la cadera que le quedaba, el brazo, todo, y ya estaba por volver y no sabíamos qué hacer, y la Flavia me dijo ‘Ché, ¿y por qué no me quedo yo con tu mamá? Así tengo dónde vivir y después me voy’. Y estuvo como un año viviendo con mi mamá”, reveló.

Reality a los 50

En el programa Herrera también recordó su paso por el programa, donde ingresó junto a su hijo Bastián. De hecho, reconoció que parte de las razones que lo llevaron a aceptar, fue el haber cumplido 5 décadas.

“Yo había cumplido recién 50 años, ahora tengo como 83. Y pensé que no me iba a afectar, pero fue como ‘wow, tengo 50, qué heavy"”, inició.

“Entonces me ofrecen este reality de padres con hijos, la idea era que yo fuera con Bastián, mi hijo que es músico también. Y lo vi como una muy buena oportunidad para él. Pero la verdad es que quería encerrarme, quería olvidarme, estaba en un momento en que habían pasado muchas cosas en mi vida“, reconoció.

A pesar de la sorpresa que causó su decisión, afirmó que “ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida”, pero no fue fácil tampoco.

“Recuerdo que la primera noche que duermo ahí éramos 13 en la misma pieza, y yo despierto… al otro día y miro y digo ‘Nooo, ¿qué hago acá? ¿en qué me metí?"”.

“Estaba súper arrepentido. Y de a poco empiezo a entrar en la dinámica de estar encerrado, porque igual te mantienen súper ocupado, y a las 2 semanas me empieza a gustar y al mes ya no me quería ir”, explicó.

“¡Era perfecto! Era un espacio protegido, de a poco mis hijas me llamaban por teléfono y después les dije que no me llamaran más. Me quise aislar, yo necesitaba un tiempo sólo mío y metido en este programa”, confesó.

Salosny, quien muy amiga de Herrera, recordó “que antes de entrar nos decía ‘voy a ir un ratito no más, salgo lo antes posible’. Y estuvo cuatro meses”.

“Nosotros no lo podíamos creer, nos juntábamos para ver el reality porque estábamos nerviosos, sólo para vigilar a este gallo que se portara bien”, recordó.