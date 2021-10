Desde Argentina, medios locales aseguran que el chileno Benjamín Vicuña tiene una nueva pareja: la famosa cantante y actriz española Ester Expósito.

Tras días de rumores, fue el panelista de “Intrusos”, Rodrigo Lussic, quien se refirió al supuesto encuentro entre ambos en el marco de los Premios Platino 2021, la semana pasada.

“Se han cruzado más de una vez, y luego en las redes hay reciprocidad de ‘likes’ con la estrella española del momento”, aseguró ante e asombro del panel.

“Un mes antes la empezó a seguir en Instagram desde Buenos Aires, cuando recibió la invitación para ir a España”, agregó el panelista, quien aseguró que María Eugenia “China” Suárez, la última pareja del actor, dejó de seguir a la actriz de “Élite” en Instagram.

De acuerdo al Diario Show, el suplemento de Espectáculos del Grupo Crónica, tras acudir a los premios Vicuña aprovechó de quedarse unos días en Madrid junto a Suárez y sus hijos, Magnolia y Amancio.

“Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir?”, comentó esta semana a la revista Caras.

“(España) es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar”, agregó.

La próxima semana, según Diario Show, el chileno retornará al país trasandino para continuar con las grabaciones de “El primero de nosotros”, la telenovela de Viacom International Studios emitida por Telefé donde es protagonista.