Durante el pasado martes en la tarde viralizó un video que muestra al artista nacional Matías Muñoz, conocido como ‘Marcianeke’, en una extraña acción al comienzo de una entrevista con un medio nacional.

Producto de lo anterior, el nombre del cantante se volvió tendencia en redes sociales durante este miércoles, con muchas personas realizando bromas respecto a lo sucedido.

Ante esto, Muñoz decidió salir al paso de las críticas y dar su versión respecto a lo ocurrido. Aquello lo hizo en una declaración a Soy Chile, según menciona La Cuarta.

“Lo que pasa es que estaba recién despertando de una gira de cuatro eventos, que era en el sur y no estaba preparado para ir al sur. Estaba desabrigado y obviamente me resfrié”, indicó.

“Sinceramente a mí me despertaron para hacer esa entrevista. Fue como ir al colegio, no quería (ríe). Me pilló desprevenido. Estaba congestionado, toda la entrevista estuve congestionado”, agregó.

Asimismo, el cantante dejó entrever una crítica hacia quienes comentaron el registro en redes sociales.

“La verdad traté de no sentirme mal, la gente lo hace con la intención de opacarme y no hay que darles en el gusto. Para todas las personas que están iniciando su carrera musical, cuando lleguen a este tipo de entrevistas, cuiden su imagen”, concluyó.