Este viernes el influencer chileno Felipe Urra, conocido en redes como el ‘Fritanga’, realizó un profundo desahogo a través de un video. En su particular estilo, el joven respondió a quienes critican su forma de hablar y expresarse.

“Bueno, en esta ocasión no quiero hacer un video de humor, ni de locura. Quiero mandarle un mensaje a toda esa gente que me escribe cosas por interno, que me manda mala onda, malas vibras, aquí estoy, así yo en realidad”, expuso.

En este sentido, Urra llamó a las personas a saber diferenciar entre el personaje de internet con la persona que hay detrás.



“No todo el día ando hablando mal ni digo groserías. Si me gusta andar peluseando. Estoy estudiando acá, estoy creciendo y tirando para adelante”, aseguró.

“Y si me desenvuelvo así y hablo así, es mi ser. Yo quiero seguir surgiendo y tirando para arriba con escándalo, con todos mis seres queridos”, añadió.

Hay que señalar que, hace algunas semanas, el ‘Fritanga’ confirmó que optó por un curso intensivo para terminar sus estudios de Enseñanza Media en el Instituto Comercial de Copiapó.

“Fue una decisión súper importante para mí porque a los 16 años tuve que dejar de estudiar. No pude seguir porque fui papá. No le pude dedicar tiempo a estudiar, me tuve que preocupar de ganar plata para darle lo necesario a mi hija”, aseveró en una entrevista a LUN.

“Empecé a pensar: ‘Y esta gente por qué me sigue si yo no tengo estudios, soy simpático nomás’. Así que decidí que si van a seguirme lo hago por algo bacán, aportar desde lo que me gusta, pero con conocimiento. Por eso les muestro que estoy estudiando porque quiero superarme, mostrar que nunca es tarde y ver si mis seguidores también se motivan”, concluyó.