Los dimes y diretes entre Catalina Pulido y Sergio Rojas terminaron en una curiosa confesión de Patricia Maldonado.

Todo comenzó cuando Pulido trató de “picantes” (sic) a los panelistas del programa de farándula de TV+, Me Late. Rojas, uno de los aludidos, replicó tratando de “clasista” a la actriz, quien por su parte devolvió el ataque.

“(Rojas) tiene que llevar noticias para poder seguir dentro del programa. Eso lo lleva a constantes mentiras que, desgraciadamente, lo pillan a cada rato, lo desdicen”, declaró Pulido en su programa online Las Indomables junto a Maldonado.

Fue en ese momento, en que la excantante confesó que ella había creado polémicas artificiales en el pasado.

“Si hay alguien que inventó cosas, cuando estábamos con (el café concert) Las Indomables, fui yo. No tengo ningún reparo en decirlo”, sentenció, según declaraciones consignadas por Glamorama.

“Muchas de las cosas que se dijeron ahí, muchas de las peleas fueron verdad. Pero muchas de las peleas y muchos de los cahuines (sic) fueron creados en un libreto que yo escribía. ‘Vamos a decir esto, esto otro’. Y se la comían los periodistas, la gente”, dijo.

Recordemos que Las Indomables fue un exitoso café concert creado por Maldonado, donde participó Raquel Argandoña, María Luisa Cordero y Pamela Díaz. También en algunas temporadas participaron Adriana Barrientos y Claudia Schmidt.

Según Maldonado, “yo entiendo que uno puede jugar. Es bueno jugar en la televisión, porque la televisión necesita entretención. Ya estamos tan aburridos de ver tanta desgracia, muertes, asaltos, niños perdidos, los constituyentes, es un caos”.

“La gente quiere entretenerse, pero en un programa de entretención de calidad”, afirmó.

No obstante, añadió que “entreguemos un programa de entretención con veracidad. O sea, donde ningún periodista, por tratar de que el programa se mantenga en el primer lugar, o vigente en las redes sociales, invente cosas que no corresponde, porque eso no le hace bien ni al periodista, ni al periodismo, ni al programa”.

“No le hace bien a nadie. Que te anden desmintiendo a cada rato, ‘oye, eso es una mentira’, no es bueno para un periodista”, cerró.