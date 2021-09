Han pasado dos semanas desde que el actor Benjamín Vicuña confirmó su separación de María Eugenia “China” Suárez. Y aunque ella había mantenido el silencio, los rumores la agotaron y alzó la voz por primera vez.

A través de sus redes sociales, la intérprete subió un video donde pidió parar con las especulaciones y rumores de infidelidad.

Recordemos que en las últimas semanas la prensa argentina y chilena ha hecho eco de un supuesto affair entre Vicuña y una joven camarera cordobesa, mientras él seguía con Suárez.

Incluso se llegó a decir que la mujer habría escrito a la artista para darle detalles.

“Cómo rompen los huevos -que no tengo- con la moza que me escribió”, partió diciendo la actriz argentina.

“No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió o no. No tengo ni idea”, añadió también.

“¡Paren ya, por favor, dejen a la gente separarse en paz”, sentenció.

“No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas, más simples, no tengo idea”, expresó.

“Nos queremos un montón, está todo bien. Nos separamos bárbaro, aunque eso no venda. Pero córtenla ya, por favor. Es agotador”, reiteró.

😲 ROMPIÓ EL SILENCIO | La "China" Suárez contó la verdad de su separación con Vicuña 👇 💬 "Como rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió". 💬 "Paren ya, dejen a la gente separarse en paz". Cc @intrusos @adrianpalla @rodrigolussich @virchugallardo pic.twitter.com/n4sYMMUEQp — América TV (@AmericaTV) September 3, 2021

Cabe destacar que fue Vicuña el primero en confirmar la separación. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo”, comenzó.

“Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, añadió.

“Agradecemos el respeto por esta decisión y por darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera”, cerró.

La noticia llega luego de meses de especulaciones sobre problemas en su relación y mientras ambos trabajan en la serie original de Star+, “Terapia Alternativa”.

La producción filmada en la ciudad de Buenos Aires y realizada por Kapow, relata la historia de una pareja que busca ayuda de una terapeuta para separarse.