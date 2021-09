Este jueves Chilevisión emitió un nuevo capítulo del estelar El Discípulo del Chef, el cual tuvo nuevamente a los equipos trabajando en diversas preparaciones, bajo la atenta mirada de sus chefs a cargo.

Como ya es costumbre, el episodio contó con un momento bastante comentado en redes sociales, el cual involucró a Paul Vásquez, conocido en Chile como ‘El Flaco’, y la española Gala Caldirola.

En un inicio, ambos fueron los encargados de cortar cebollas para su equipo, por lo que se reunieron en pareja. Una vez allí, Caldirola expuso: “Todavía no nos conocemos y ya estamos llorando”.

Tras eso, la modelo le dijo al humorista que dijera un chiste para “entrar en confianza”. La repuesta de Vásquez no se hizo esperar. “La verdad es que te invitaría a una isla”, le dijo en ese instante, haciendo referencia al exesposo de la española.

Su respuesta no se hizo esperar: “Malísimo el chiste, uno más creativo, eso me lo han dicho demasiadas veces”.

No obstante, Caldirola no se quedó ahí y replicó al comediante nacional: “Yo también puedo decir algo, porque me has echo un comentario un poco pesado, ¿puedo hacerlo? Que ayer me hicieron una pregunta”.

“Voy a ser un poco ‘sapa’, porque la Jacqueline Pardo me dijo ‘¿por qué le llaman ‘El Flaco’ si está guatón?”, indicó la modelo, generando risas en Vásquez.

Finalmente, los dos concursante firmaron un “acuerdo de paz” y continuaron normalmente con la competencia.