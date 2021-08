La prensa de farándula mexicana lleva semanas hablando del matrimonio de la actriz Altair Jarabo, quien se casó hace algunas semanas con Frédéric García, un empresario francés 19 años mayor que ella.

Según informan, la boda se realizó en Francia, en un lujoso castillo construido en 1548, en Yonne, una localidad a una hora de París.

El lugar fue construido para Jacques d’Albon de Saint-André, marqués de Fronsac, un favorito de la corte de Enrique II, pero nunca fue terminado.

Allí los novios no se escatimaron en gastos. De acuerdo al periodista de espectáculos Joel O’Farril, la ceremonia se realizó en el castillo Château de Vallery, cuyos salones se arriendan para matrimonios.

Estos no son nada baratos, ya que tienen un valor de más de 12 millones de pesos chilenos.

El alquiler no incluye ningún tipo de servicio adicional, aunque permite que los novios y sus invitados tengan acceso a los jardines y a 16 suites de lujo, según informó Infobae.

Aunque la boda tuvo alrededor de 40 asistentes, la fiesta fue en grande, con juego de luces e incluso fuegos artificiales.

El romance

La pareja se conoció hace algunos años, pero mantuvo su romance en secreto por un tiempo. En julio pasado confirmaron que contraerían matrimonio.

La relación, sin embargo, ha despertado muchos comentarios en redes sociales debido a la diferencia de edad, e incluso algunas insinuaciones en contra de la intérprete.

De hecho, ella misma reconoció que siempre le preguntan si se irá de México tras la boda. “Les digo ‘No, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también’”, explicó a la revista People..

“Y me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes”, comentó.

“Sigo con ganas de trabajar y de entrar a un proyecto. En cuanto salga un proyecto será cuestión de estudiar si es en México o es en Miami… Frédéric ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tengo que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, así que tengo la tranquilidad de que ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas”, añadió.