El conocido humorista chileno Dino Gordillo está atravesando un complejo momento debido a su salud. El artista ha estado hospitalizado un mes en una clínica, fue operado de urgencia dos veces y se contagió por COVID.

Su hija Camila Guzmán conversó con el matinal Bienvenidos al respecto, donde expresó que semanas atrás Dino ingresó a una clínica debido a un “fuerte dolor en una de sus piernas”.

“Ingresó y le encontraron una hernia en la columna. En esa hospitalización lo dejaron ahí, le hicieron un bloqueo facetario esperando que pudiera reducir su dolor y lo dieron de alta, pero tuvimos que volver con él porque seguía muy mal”, indicó.

Debido a que la operación no tuvo los resultados esperados, la familia debió volver hasta la clínica, donde ‘Gordillo’ permanece hasta el día de hoy.

Al respecto, el propio humorista se contactó con el programa antes mencionado y explicó lo que ha pasado durante las últimas semanas.

“Vine por una cirugía de un día, que me operaban en la mañana y me iba a mi casa al día siguiente, pero vinieron unos dolores insoportables. Llevo una semana con morfina todo el día, y sigo con mucho dolor. Nunca había sufrido tanto. Me caí al suelo. El personal me ha cuidado muy bien, son muy amorosos. Me han prestado su hombro”, relató.

“La primera semana después de operado no daba más, fue insoportable. Al séptimo día de nuevo a pabellón por la columna y sigo con los dolores hasta el día de hoy. Pedí un cambio de médico y ahora me está viendo otro doctor, que es jefe de neurocirugía. Estamos viendo qué es lo que tengo”, agregó.

Respecto al COVID, el artista sostuvo que se habría contagiado en el recinto médico donde se encuentra actualmente.

“Me descubrieron una infección en la columna. Esa infección me la pegué acá, tal cual me pegué el COVID acá mismo en la clínica. Estoy saturando 98, mis pulmones están con cero problema. Solicité otro examen, pero hasta ahora nadie me ha dicho nada”, concluyó.