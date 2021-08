Martín Cárcamo fue uno de los “fundadores” del matinal Bienvenidos, ya que fue su primer animador junto a Tonka Tomicic en 2011. El comunicador llevó a cabo esto hasta 2019, cuando tomó otros proyectos dentro del canal.

En conversación con El Dínamo, Cárcamo sostuvo que el fin del espacio matutino responde al fin de un ciclo al interior de aquel canal.

“Son decisiones y momentos que también se pueden convertir en una oportunidad, una oportunidad para el horario, una oportunidad para los profesionales que están ahí”, indicó.

“Lo veo como un término de ciclo, me ha pasado en otros programas que he estado o he visto a compañeros que han estado en situaciones similares. Ningún programa es eterno”, agregó.

Asimismo, el expresentador del Festival de Viña del Mar dejó entrever que se trata de una renovación necesaria para aquel horario.

“Es una decisión que está acorde a los tiempos, con los momentos que se están viviendo. Adoro a ese equipo, quiero mucho a la Tonka, a mis compañeros, a Sergio, así que espero que venga todo muy positivo para ellos y seguramente nos vamos a volver a encontrar en más de algún programa todos juntos de nuevo”, sostuvo.

Por ahora se sabe que Bienvenidos será reemplazado por un espacio de actualidad conducido por Mirna Schindler y Ángeles Araya, que estará abocado a contenidos periodísticos.

Por su lado, Cárcamo alista dos programas para las próximas semanas. Se trata de ¡Qué dice Chile! y Los cinco mandamientos.