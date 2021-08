Óscar Mediavilla, productor argentino y crítico musical de aquel país, desembarcó nuevamente en Chile para ser jurado del programa The Covers en Mega, apuesta que comienza este viernes en horario estelar y que mostrará a famosos chilenos imitando a artistas internacionales.

En conversación con BioBioChile, Mediavilla contó que no fue fácil su llegada a nuestro país, ya que arribó en un periodo en que las fronteras estaban cerradas y gran cantidad de ciudades en cuarentena.

“Para llegar tuve dificultad, porque la salida era complicada. Chile estaba cerrado y Argentina medio cerrada, entonces me costó un poquito entrar. Me demoré un par de días, pero al final por fortuna llegué, hice la cuarentena en el hotel de 10 días, fueron días en que caminé por las paredes, porque no podía salir, y al día 11 tampoco pude porque estaba cerrada la Región Metropolitana”, indicó.

No obstante, relata, días después el también compositor argentino inició las grabaciones del programa en su calidad de jurado, espacio donde comparte con Javiera Contador y Beto Cuevas.

“Me encontré con un gran equipo, hermosos compañeros de trabajo. Javiera Contador y Beto Cuevas son mis compañeros de jurado; son dos personas extraordinarias y hay un equipo de gente muy amable, buena onda. Cuando uno trabaja con un equipo compacta da más de lo que eventualmente podría dar”, comentó.

Junto con eso, el productor reconoció que cuenta con la ventaja de no conocer a todos los famosos que participarán en el espacio, lo que podría darle más objetividad a la hora de evaluar.

“Me parece que es un programa dinámico. Hay mucha gente, talentos que son conocidos en Chile que se toman el atrevimiento de imitar a cantantes consolidados y famosos. Está divertido y hay cosas que son buenísimas. Estoy muy feliz y se vislumbra muy bien”, expresó.

Mediavilla había estado como jurado de televisión en Chile en otras dos ocasiones. La primera fue en 2012, cuando fue evaluador de Tu cara me suena; seis años después volvió para estar en The Switch, donde fue uno de los más severos a la hora de opinar.

En esta ocasión, el trasandino asegura que podrá mostrarse en una faceta mucho más ‘relajada’, debido a que se trata de un programa donde la competencia es ‘en serio’, pero los jurados pueden tener más licencias.

“Son diferentes programa, en los anteriores uno tenía que ser más duro, severo. Ahora hay que ser riguroso, pero a la vez más amables con quienes están, también está permitido molestarse entre jurados. Creo que son personas muy conocidas que yo tengo la suerte de no conocerlas tanto (ríe)”, señaló.

Argentina y la pandemia

No es desconocido que la pandemia ha afectado con fuerza a Sudamérica, donde muchos países han lamentado una alta cantidad de fallecidos y la pobreza en la población que ha ido en aumento.

En este contexto, Mediavilla se mostró crítico respecto a la estrategia que tuvo su país en 2020, con una cuarentena general que se extendió por ocho meses (una de las más largas en el mundo).

“Argentina cerró demasiado, me parece. Estábamos con mi señora, la cantante Patricia Soza, volviendo de Estados Unidos y al día siguiente se anunció la cuarentena total. Nosotros teníamos una casa en Córdoba y fuimos hasta allá, estuvimos ocho meses sin hacer nada, mi productora cerrada, el centro cultural que tenemos cerrado, estudio de grabación cerrado, empleados en sus casas. Fue un momento difícil y excesivamente largo”, contó.

En este sentido, el productor musical también criticó la situación de las vacunas en aquel país, indicando que la baja cantidad de dosis hace que personas tengan que esperar mucho tiempo entre la primera y segunda inoculación.

“Hubo problemas con proveer de vacunas y superamos los 100.000 muertos, es complejo. Ahora están llegando vacunas, pero no tomamos las que fueron fabricadas en Estados Unidos, no sé si será por un tema político o porque no se pudieron conseguir, no estoy en la cuestión política la verdad”, expuso.

“Mi mujer tuvo su primera dosis y está esperando hace más de 100 días la segunda dosis, mi suegra de 90 años se dio la segunda dosis después de 100 días, entonces estamos cortitos de vacunas. La ciudad de Buenos Aires por ahí está vacunando más rápido, porque llegan hasta el estado central y se reparten”, comentó.

Asimismo, también reconoció que pudo vacunarse en Chile luego de haber presentado documentos que acreditaran que estaría en el país por un tiempo prolongado.

“Me vacuné acá, cuando saqué mi permiso de trabajo mi pude vacunar. Antes de poder hacerlo tuve que realizar muchos tramites, presenté mi contrato de trabajo y documentación. No tuve ningún efecto adverso, me trataron súper bien”, aseveró.

Por último, Mediavilla confirmó que regresará a su país una vez que termine con las grabaciones de The Covers, pensando en retomar actividades ligadas a la música e ingresar a un nuevo espacio en televisión argentina.

“Me vuelvo a Buenos Aires, porque estamos trabajando bastante para Disney, tengo un estudio algo botado que quiero retomar, porque las personas están en sus casas. Tras eso tengo la oportunidad de hacer otro programa allá, porque por fortuna siempre me tienen en cuenta”, concluyó.