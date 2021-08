María Luisa Godoy estuvo invitada al último estreno de Podemos Hablar, en el cual compartió con Angélica Castro, Daniela Aránguiz, Camila Flores y Perla Ilich.

En la instancia, la actual conductora del matinal Buenos Días a Todos sorprendió al hablar por primera vez del divorcio de su primer matrimonio, que ocurrió hace más de una década.

“Tuve un pololeo muy importante. No mucha gente sabe que yo me casé antes de mi marido actual, que es el papá de todos mis hijos y todo. Y claro, esa separación me costó”, indicó,

“Fue un pololeo súper largo y el matrimonio súper corto y me costó mucho superarlo, porque es distinto cuando uno tiene hijos que cuando no. Ahora lo veo distinto. Pero sí me sentí súper fracasada. Fue doloroso y me costó hartos años superarlo”, agregó.

La comunicadora detalló que tomó la decisión de casarse por primera vez con su pareja cuando tenía 26 años.

“Cuando uno se casa, te casas muy ilusionado, con muchas expectativas. Y sin duda es la vez que me he sentido más fracasada. Me sentí muy mal. Fue una época que durante un año estuve muy mal, de tener harta pena durante un año. Y te diría que lo superé como a los dos años”, contó.

“No es que me costara superar el hecho de que yo hubiera seguido enganchada. Para nada. Todo lo contrario. Pero sí me costó mucho el hecho mismo de todo lo que pasó, lo que fue”, añadió.

Hay que señalar que María Luisa se casó en 2012 con Ignacio Rivadeneira, abogado y exaccesor de Sebastián durante su primer gobierno.

“Han pasado muchos años. Imagínate, tengo 41 y esto fue a los 26, tengo hijos, estoy felizmente casada. Pero sí fue muy duro en ese momento y sin duda de las cosas más fuertes que me han pasado y sí me duró harto tiempo”, concluyó.