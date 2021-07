Minutos de bastante tensión se vivieron en el pasado capítulo de Aquí Somos Todos, cuando un equipo cubrió en vivo un incendio que ocurrió en la comuna de Melipilla.

En un inicio el periodista Max Collao y el activador Jairo Valdés llegaron hasta el lugar para conversar con los vecinos. Sin embargo, con el paso de los minutos la labor de comunicar quedó de lado y debieron sumarse a los trabajos de apoyo a las víctimas.

“Hay que mantener el profesionalismo y relatar. Pero, en algún momento ya uno no puede relatar más y tiene que ayudar. La verdad da vergüenza estar relatando y no haciendo nada, cuando todo el mundo está ayudando”, indicó en conversación con Tiempo X.

“En el fondo, comunicando, ayudamos, alertamos a la comunidad, se apresura todo. Y los vecinos, dentro de todo lo que pierden, terminan siendo ayudados por la cantidad de autoridades que llegan al nosotros reportear y comunicar el tema”, agregó.

En este sentido, Collao tuvo palabras de aprecio para Jairo Valdés, que también ayudó a vecinos afectados del lugar.

“Jairo es un hombre solidario, es activo. Inmediatamente que empezó el incendio, se metió a la casa a ayudar, a sacar las cosas, no lo pensó dos veces. Tiene un gen solidario tremendamente importante. Jairo no se achunchó, le metió no más”, señaló.

“Uno tiene que hacer el bien sin mirar a quién, esa es la consigna. Uno tiene que ayudar, porque uno a través de lo que hace, enseña. Contento de poder ayudar”, concluyó.

Hay que señalar que en el lugar trabajó personal del Cuerpo de Bomberos quienes controlaron las llamas que tuvo peligro de propagación a otros domicilios aledaños.