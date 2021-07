Germán Valenzuela, uno de los noteros más recordados del Buenos días a todos, luce una renovada figura luego de bajar 33 kilos.

El periodista, quien se fue a vivir a la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, se sometió hace ocho meses a un bypass gástrico. Desde entonces, ha cambiado diversos hábitos en su vida.

“Durante la pandemia decidí ser feliz, poder vivir de manera más simple y de la manera que yo quiero. Ese es todo mi cuento. Ya bajé los kilos que tenía que bajar, construí mi casa en el sur y eso me ha hecho súper bien”, señaló en conversación con LUN.

“En lo que más me ha ayudado este cambio es que yo sufría de presión alta, eso me había estar abombado, y ya no me pasa más. Antes tenía resistencia a la insulina y hoy ya ni siquiera tomo medicamentos para eso. La operación me quitó este festival de remedios y lo que sí consumo ahora son vitaminas”, añadió.

“Ya no me canso, subo escaleras corriendo, subo y bajo el cerro. ahora me atrevo a hacer cosas que antes no había hecho porque estaba muy pesado, muy gordo”, sostuvo.

El comunicador, quien estuvo en TVN desde 1991 hasta 2004, admitió que pese a que antes dormía mucho, generalmente andaba cansado. “Ahora duermo lo justo y necesario, me levanto a las 6 de la mañana, tomo desayuno y saco a pasear a mi perrita, Guadalupe Aurora. Despierto súper bien, ni aburrido, ni cansado”, aseguró.

En cuanto a su alimentación, Valenzuela indicó que come lo justo y necesario, “y trato de hacerlo sin ansiedad. Es decir, si dejo pasar mucho rato y como con hambre, los dos primeros bocados me ahogan. Estoy súper equilibrado”.

“He sido súper ordenado con mis controles médicos porque yo quería que esto me funcionara”, puntualizó.

¿Qué es un bypass gástrico?

Este procedimiento es un tipo de cirugía para bajar de peso que consiste en crear una pequeña bolsa desde el estómago y conectarla directamente con el intestino delgado.

“Después del bypass gástrico, los alimentos ingeridos entrarán en esta pequeña bolsa del estómago y, a continuación, directamente en el intestino delgado, sin pasar por la mayor parte del estómago y la primera sección del intestino delgado”, señala el sitio oficial de Mayo Clinic.

De acuerdo al citado portal, esta operación se realiza “cuando la dieta y el ejercicio no han funcionado, o cuando tienes problemas de salud graves debido a tu peso”.