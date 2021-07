La influencer “Naya Fácil” compartió en sus redes sociales una potente reflexión sobre cómo los comentarios en redes sociales la están afectando, en un momento donde ella intenta dar un giro a su vida.

“Tengo tanta pena”, reconoció. “Me condena cuático mi pasado y aunque yo diga que ya soy otra persona, que pienso distinto, que cambié mi forma de ser y de ver la vida, ya nadie me creería”, dijo la chilena, conocida en Internet por sus videos humorísticos y de contenido erótico.

Asimismo, añadió que cree que si llegara a cometer un error, la gente no tendría compasión con ella por su “pasado oscuro”. “Yo superé todo lo que hice, lo que dije alguna vez, pero la gente al más mínimo insulto me saca todo en cara”, afirmó.

“Tan mal estaba en ese tiempo para haber hecho y dicho tantas ordinarieces. Yo sé que cambié y que me arrepiento, pero hay gente que jamás me podrá ver por lo que soy ahora. Mi presente”, cerró.

En conversación con el podcast Monstruas, Naya reconoció que comienzos de marzo intentó atentar contra su vida, luego de denunciar ciberacoso a través de su cuenta de Instagram. En ese momento, Naya incluso se despidió de sus seguidores.

“Me cansé, de verdad. La gente no piensa que yo soy persona, que yo siento, que yo tengo pena. Que si me defiendo es porque estoy recibiendo estos ataques. No le he hecho nada a nadie, chiquillos”, dijo en un video.

En la entrevista aseguró que “lo he pasado súper mal. Caí en el hospital y toqué fondo. Llegó un momento en que ya era mucho el ciberacoso, mandándome mensajes de todo tipo”. Y es que, incluso, acusó que se han editado imágenes suyas con fines sexuales.

A varios meses de eso, se está reinventando. De hecho, probó suerte como actriz en el primer capítulo de la nueva temporada de la serie online Mamones.