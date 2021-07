“Agradezco al cielo no haber sido electa”. Así reaccionó Yuyuniz Navas a la primera sesión de la Convención Constitucional, realizada este domingo.

La actriz que fue candidata a constituyente apoyada por Vamos por Chile por el Distrito 9, usó sus redes sociales para opinar sobre el histórico momento.

“La ciudadanía no tiene madurez para proceso tal, y menos algunos constituyentes”, añadió en Twitter la artista que obtuvo sólo el 1,35% de los votos.

“Reafirmo mi rechazo a este proceso y agradezco al cielo no haber sido electa. Será una gran perdida para el país este invento de Maduro”, cerró.

Una vergüenza #ConvencionConstituyente la ciudadanía no tiene madurez para proceso tal, y menos algunos constituyentes. Reafirmo mi rechazo a este proceso y agradezco al cielo no haber sido electa. Será una gran perdida para el país, este invento de Maduro — Yuyuniz Navas de Caso (@yuyuniznavas) July 4, 2021

Recordemos que el comienzo de la jornada no estuvo ajenos a los inconvenientes. De hecho, debió retrasar su inicio por varias horas, tras diferentes incidentes en las afueras del exCongreso Nacional.

Una campaña polémica

Tras conocerse su derrota, Navas también usó su plataforma en Internet para lanzar una dura crítica.

“La ciudadanía no se ha dado cuenta del daño que la izquierda le ha hecho al país“, sentenció. “No les creo, ni confío. Hasta hoy no han hecho nada por las necesidades del pueblo, y tampoco lo harán en un futuro #IzquierdaMiserable“, cerró.

La instructora de yoga también tuvo una polémica candidatura. Muy comentada fue su participación en el programa Aquí se debate de CNN Chile, donde emitió varias opiniones controvertidas y algunas sin asidero en la evidencia científica e incluso histórica existente.

Por ejemplo, señaló que “Chile debe salirse de la ONU y dejar de vender el país. Es impresentable e inadmisible”.

Ante la consulta de la periodista Mónica Rincón: “¿Qué país se ha salido de la ONU?”, Navas dijo: “ehh, mira, no me acuerdo dónde leí, o sea, cuál país se salió de la ONU, que a raíz de eso me sentí inspirada, no, no tengo el dato ahora, pero tenemos que mirar el mundo como es, cíclico, que cambia”.

Luego, afirmó que el Covid-19 fue creado. “Yo intuyo que este virus fue lanzado con un interés político y económico de China y el gobierno comunista”, manifestó.

Poco después de su polémica participación en el debate de CNN, Navas estuvo en un live en redes sociales junto al exsubsecretario de Redes Asistenciales y también candidato constituyente, Arturo Zúñiga. Allí, la actriz indicó que no se vacunaría contra el coronavirus, pese a toda la evidencia que respalda la efectividad de éstas.

“No creo en la vacuna para mí, en lo personal yo no creo en la vacuna, no me quiero vacunar, nunca me he vacunado, de chica recibí todas mis vacunas, pero la última vez fue como en la universidad como de la influenza”, sentenció.

Ante el llamado de Zuñiga a tener cuidado con sus palabras e informar adecuadamente, ella dijo que estaba en su derecho a tomar decisiones.

“Yo vivo en un país democrático donde puedo elegir sobre mi vida, y eso no me pone en una etiqueta de irresponsable, no tengo ninguna actitud irresponsable, la vacuna es una elección de cada uno, encantada estoy en ese 10%, y me encantaría que me respetaran por elegir no vacunarme, porque es mi derecho”, agregó.