Mediante redes sociales, la familia de la influencer Carmen Castillo, reconocida también como Carmen Tuitera, agradeció las muestras de apoyo y despejó algunas interrogantes sobre el estado de salud de la escritora, quien fue hospitalizada a causa de una neumonía gatillada por covid-19.

“Lo que sabemos es que Carmen está estable y eso es positivo”, se lee al inicio del comunicado difundido en Instagram y escrito por Camila Castillo, hermana de Carmen.

“(Carmen) está en la UTI y no en la UCI, (y) me ha escrito para preguntar por los niños ya que ellos también estuvieron enfermos y le preocupa (el) PIMS (Síndrome Inflamatorio Multisistémico, que afecta especialmente a los niños)”, agrega el texto.

“Sus pulmones tienen un compromiso bajo 30%, tiene su celular pero no ve nada, sólo nos escribe cuando despierta ya que duerme todo el día… Está con oxígeno constante y el respirador más grande funcionó bien ayer, tuvo leve mejoría y lo usará durante la noche”.

Antes de la hospitalización, la autora chilena, que además padece esclerosis múltiple, había realizado una cuarentena preventiva debido al contacto estrecho con una persona contagiada con covid-19.

En el post, Camila compartió un mensaje que le transmitió su hermana desde la clínica: “Me escribió algo por WhatsApp que nos dio fe y risa: ‘que recen por mí todas las culiás porfa que si no me lleva esta, no me lleva nadie’”.

“Ayer llamó por video a los niños con la ventilación gigante y les dijo que era astronauta. Santi le creyó, la Jose no”, recordó Camila, quien también agradeció las muestras de afecto recibidas.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes, ha sido fundamental la energía. (Carmen) está con todas la fuerza para salir de esto. Cuando hablamos me dijo que el celular no paraba y se sentía full acompañada… Sin duda, mi hermana sigue acá. Me dice que no tiene fuerzas pa pelear y que sabe que debe tomar lo que está viviendo con responsabilidad”, escribió.

El post, rápidamente se convirtió en viral en redes sociales.