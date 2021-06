El pasado viernes 18 de junio Sigrid Alegría cumplió 47 años, razón por la cual recibió diversos mensajes en sus redes sociales.

Si bien la destacada actriz compartió algunos de los saludos que le enviaron en su día, también evidenció su molestia por el regalo que le envió el padre de sus hijos.

En sus Historias de Instagram, la intérprete compartió una imagen en la que mostró unas rosas junto a un directo mensaje. “No paga la pensión alimenticia hace años, me vació la cuenta bancaria, me ha demandado tres veces, me insulta cada vez que puede”, comenzó señalando.

“Y ahora me regala rosas rojas diciendo que son de parte de los niños”, añadió en el post, adjuntando una encuesta en la que preguntó si calificaba como un acto de “violencia” o “locura”.

Cabe señalar que Alegría será parte de la nueva teleserie Pobre Novio, la cual reemplazará en el horario de las 20:00 horas a Edificio Corona.

Se trata de una producción que ya lanzó su primer adelanto, en el cual podemos ver el inicio del conflicto central de la trama, luego que una novia (Francisca Walker) abandona a su pareja (Etienne Bobenrieth) justo antes de casarse.

En el elenco destacan además Héctor Noguera, Carolina Arregui, Diego Muñoz, Francisca Walker, Claudio Arredondo, y Clemente Rodríguez, entre otros.