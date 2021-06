La edición del pasado jueves del programa Contigo en Directo de Chilevisión contó con un duro momento en vivo, luego que el periodista César Barrera entrevistara en pleno Paseo Ahumada a un adulto mayor, quien dio cuenta de su dura situación actual.

El aludido es Nelson Osses, de 78 años, que pidió ayuda a través de la señal de televisión. En la oportunidad, el hombre dio cuenta de estar muy solo y tener problemas médicos.

“Yo quería mandar un mensaje. Soy un adulto mayor, me encuentro muy solo. Si alguien me conoce, ayúdenme. No tengo familia”, expuso entre lágrimas.

Aquello fue tomado en consideración por el notero, quien expresó al aire: “No quiero incomodar a don Nelson, está demasiado emocionado”.

Tras eso, Humberto Sichel expresó un mensaje similar: “En un programa en vivo uno se encuentra con distintas historias de vida. Vamos a tratar de ayudarlo en lo posible”.

Segundos después don Nelson expuso que tiene problemas de salud, específicamente de una hernia, la cual no se ha podido operar debido a que no lo han llamado.

“Si alguien me conoce de mis tiempos de juventud. Si alguien me conoce, de todas las personas de mi edad, antiguas, yo soy más conocido como el Pato. Tuve fábrica de camisas en Arica, tuve un night club en Calama, en mis tiempos jóvenes, y ahora estoy enfermo de una hernia y quedaron de operarme en el San Borja Arriarán y todavía no me llaman”, indicó.

Hay que señalar que al finalizar el programa el alcalde electo de Estación Central, Felipe Muñoz, se comprometió a ir en ayuda del vecino afectado.