Marcelo Tinelli debió grabarse comiendo alimento para perro en un video que ya es viral, y todo por “culpa” de un chileno.

Tal como recoge el medio trasandino Clarín, el reconocido animador de televisión argentino perdió una apuesta que hizo con Ivan Zamorano en la previa del partido que enfrentó a las selecciones de Chile y Argentina el pasado lunes por la Copa América 2021.

Según lo que acordaron, si la escuadra albiceleste ganaba, el ex futbolista se tendría que tatuar el rostro de Tinelli en su espalda.

Sin embargo, si Chile ganaba, el comunicador tendría que comer alimento para perro. Pese a que el match terminó en un empate, Tinelli se hizo cargo de la apuesta.

“Me la recontra banco, desafío aceptado y te doy el empate”, señaló en el video. “Me acerco y ya me da arcadas el olor”, se queja en la secuencia.

“Te banco, Bam Bam, pero no puedo creer que tenga que hacer esto. Lo único que me salva es que la bolsa tiene los colores de San Lorenzo. Me acerco y ya me da arcadas el olor”, remarcó.

A pesar de lo compleja de la prueba, Tinelli, quien desde 2019 es presidente de San Lorenzo, finalmente cumplió con lo pactado.

“Desafío cumplido. Me tienes que dar la revancha después de esto”, manifestó finalmente el empresario.