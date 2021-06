Aunque la biología no los une, el vínculo entre Hotuiti Teao y su hijo Sebastián va más allá de la sangre.

El joven es hijo de Francisca Ayala, esposa del exmodelo, quien llegó a la vida de Teao siendo muy pequeño. Ambos contaron su historia en el programa Velvet al desayuno, con Cristián de la Fuente.

“Conocí una mujer maravillosa, la madre de Sebastián y fuimos construyendo una historia muy linda de amor. Me empecé a integrar más en la familia de Francisca y conocí a Sebastián que tenía entre 8 y 9 años”, recordó Hotuiti.

Seba, por su parte, contó “al principio fue impactante, porque siempre habíamos sido sólo mi mamá y yo. Y de la noche a la mañana llega alguien a ‘robarte a tu mamá’”, recordó.

“El primer encuentro que yo tuve con Hotu fue una vez que me fueron a buscar al colegio y yo venía enojado, porque me estaban molestando, me decían ‘Frantuiti’, que era la mezcla del nombre de mi mamá con mi papá. Entonces, le empecé a preguntar a mi mamá que quién era Hotuiti y Hotuiti iba adelante manejando”, añadió.

El apellido

Algunos años después, Sebastián tomó la decisión de llevar el apellido de Teao. “Una vez en un viaje al sur, le dije por primera vez papá y cuando tuvieron a mi hermano chico, yo me decidí a tener el apellido de mi papá para tener el mismo apellido de mi hermano”, confesó.

Luego de eso comenzaron el proceso en la legislación chilena para cambiar el apellido de Seba y estuvieron cerca de tres años con varias entrevistas y psicólogos.

Finalmente, pasaron todos los exámenes psicológicos y los citaron al tribunal para realizar el cambio de apellido formalmente.

“Para mi cumpleaños fuimos a hacer el juicio al centro de Santiago. Dictaron mi Rut, mi nombre antiguo y luego mi nuevo apellido; pasé a ser Sebastián Teao y le pegaron un martillazo a la mesa. Fue súper emotivo, era lo que todos queríamos”, sentenció.