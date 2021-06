Cristian Arcos (43) ha hecho bastante noticia en las últimas semanas debido al lanzamiento de su libro Enemigo Interno, en el cual narra una serie de hechos y anécdotas personales, su combate a la depresión, la inestabilidad laboral y cómo ha tenido que reinventarse tras su salida de Chilevisión en 2019.

En conversación con BioBioChile, Arcos partió hablando de cómo ha captado la recepción inicial de su libro, que fue publicado por Editorial Planeta.

“En general ha sido buena. Los comentarios que a mi me llegan por lo menos van orientados a comprender el sentido que tiene el libro, que es visibilizar y buscar empatizar, ademas de mostrar algunas situaciones desde una perspectiva diferente”, expuso.

“Creo que por lo menos las personas que han comentado por redes, y han leído el texto, la han encontrado un sentido que está relacionado mas con ellos mismos que conmigo. De hecho esa era la idea, encontrar ahí algún lugar que les haga cierto sentido, porque a veces uno no pasa por una situación exactamente igual, pero lo que se describe es algo súper transversal”, agregó.

En este sentido, el escritor sostuvo que la idea original del libro fue cambiando a medida que avanzaba en su relato, situación que puede sorprender a los lectores.

“La idea original era hacer algo totalmente diferente, más periodístico y convencional. A partir de ahí tratamos de darle un giro a algo que fuera totalmente distinto y quizás lo distinto era invertir un poco la historia. Es decir, entender que hablar de uno hace que otros se vean reflejados”,contó.

Asimismo, también hace referencia a que la publicación hace referencia al periodo del Estallido Social y pandemia, con todas las consecuencias económicas y sociales que aquello trajo.

“Ahí empezamos a atornillar en algunas historias personales de un periodo especial para muchas personas, desde 2019 en adelante con inestabilidades laborales, emocionales, pandemia. Desde ese punto de vista no ha sido fácil y me pareció que contarlo de la perspectiva personal podía ser más honesto que hacerlo desde una tercera persona”, comentó.

Su salida de Chilevisión

18 años estuvo Cristian Arcos en el área deportiva de Chilevisión, convirtiéndose en uno de los rostros importantes del aquel noticiero. No obstante, todo acabó a mediados de marzo de 2019, cuando se le comunicó su desvinculación.

A dos años de que aquello ocurriera, el periodista asegura que no tiene malas sensaciones contra aquella señal, aunque también reconoce que hubo instancias que no le gustaron del todo.

Asimismo, también habló de las dificultades económicas que surgieron para él tras conocer la noticia, ya que debió buscar trabajos en áreas alejadas del Periodismo.

“En su minuto obviamente me remeció en todos los niveles, laborales, económicos, emocionales, tenía muchos amigos allí también. Fue un golpe importante en ese sentido, lo entiendo porque trabajo en esto y sé como se mueve esta industria, pero me generó un cambio total, reinvención laboral y búsqueda de recursos en definitiva”, expresó.

“Eso obligó a buscar pega en lo que saliera. Tengo muchas pegas, pero ninguna con una estabilidad absoluta, uno va ‘pituteando’ aquí, acá y en varios lados. La verdad es que yo no estaba acostumbrado y me tuve que adaptar. Esto tiene cosas mejores y peores, pero es algo diferente a lo que no estaba acostumbrado”, añadió.

Respecto a la salida en sí, Arcos sostuvo que fue una reunión que se dio en buenos términos en Chilevisión.

“Yo entiendo que de repente la industria es cruel, la verdad es que no esperaba algo tan distinto. Yo no podría decir que salí mal, a las patadas o denigrado, para nada. Evidentemente hay cosas que no me gustaron, como que en el último tiempo todos sabían que nos iban a echar y nosotros no. En algún momento tuve una oportunidad en otro lugar, pero me dijeron ‘quédate, porque tenemos un proyecto’, ese tipo de cosas no me gustaron, pero del despido en sí mismo no tengo nada que decir, más allá que hay argumentos que no comparto”, indicó.

La pandemia

La pandemia ha sido una crisis sanitaria que ha abarcado aspectos sociales y económicos de millones de personas en Chile. En este sentido, Arcos reconoció que también ha vivido momentos de complicaciones, aunque ha sabido mantenerse a flote.

“Por un lado yo tuve algo de más suerte que la gente que trabaja en esta pega, porque me agarró con hartos proyectos y eso, para el momento en que estamos, es súper importante. Hay un momento de inestabilidad laboral en todas las pegas, y en los medios de comunicación no es la excepción. Me agarró trabajando en un par de radios o haciendo clases. Comparado con otras personas que yo conozco, yo perdí bastante poco, porque hubo quienes lo perdieron todo”, aseveró.

En este contexto, el periodista también reveló que tuvo COVID-19 durante este tiempo, aunque no desarrolló síntomas.

“Desde un punto de vista familiar, emocional, me agarró como a todos. Aguantando, adaptándose, viendo cosas que estábamos haciendo mal, reforzando lo que estábamos haciendo bien. Tuve COVID entre medio, por suerte fui asintomático, no tuve ningún síntoma. Estuve con la misma angustia, incertidumbre y buscándole el lado bueno a algo que es complejo”, concluyó.

Hay que señalar que Enemigo Interno ya está disponible en venta en línea a un valor aproximado de 14.000 pesos.