El actor Fernando Godoy sufrió una dolorosa lesión festejando el gol de Alexis Sánchez, en el partido entre Chile y Argentina.

Fue tal la emoción del intérprete, que celebró el momento intentando hacer una pirueta con un scooter eléctrico a máxima velocidad.

El artista perdió el control del vehículo y salió disparado, cayendo sobre su hombro. “Estaba como bailando, fuera de su lugar de siempre y mi brazo estaba colgando. Ahí se terminó mi partido y empecé a sentir puro dolor”, relató a Las Últimas Noticias.

“Era un ardor muy fuerte”

De inmediato fue trasladado a la clínica, donde fue atendido y diagnosticado con una disyunción acromioclavicular, que básicamente es cuando los ligamentos ceden producto del impacto, lo que requiere de cirugía.

No obstante, esa noche el pabellón no estaba habilitado y debió volver a casa con el dolor. “Me dieron analgésicos pero igual pasé la peor noche de mi vida”, reconoció.

“Era un dolor constante, como si tuviera un clavo enterrado. Y me dolía de todas formas: sentado, acostado, parado. Era un ardor muy fuerte”, añadió.

El dolor no se detuvo en toda la noche, por lo que regresó a la clínica y cerca de las 19:00 horas, pudo ser operado. “No me fracturé nada, fueron los ligamentos, no se salvó ninguno“, dijo.

“Entiendo que además me pusieron dos placas de titanio, una arriba del hombro y otra por abajo, y me pusieron extensores que cumplen el rol de los ligamentos que me corté. En el fondo tengo brazo falso”, añadió.

“Reposo relativo”

La recuperación no será nada fácil, ya que tendrá que andar con un cabestrillo por cinco semanas y posteriormente realizar un par de meses de tratamiento kinesiológico. “Y tras eso recién ahí podría volver a empezar a usar el brazo tal como lo hacía antes”, explicó.

Actualmente se encuentra con “reposo relativo”, por lo tendrá participaciones breves en Mi Barrio de Mega. “Puedo moverme, caminar un poco, pero lo importante es mantener el brazo inmovilizado. Nada más que eso”, comentó.

“Entonces me dio la opción de elegir entre seguir haciendo las actividades o no, y la verdad es que a mí me encanta la actividad. Así que he estado en Mi barrio con las condicionantes que tengo. Me han cuidado mucho en el programa, tuve una participación muy mínima en el último episodio“, cerró.