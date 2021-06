Fernando Solabarrieta estuvo invitado al último capítulo del programa De Tú a Tú, en el cual habló de su carrera en medios de comunicación, su vida personal y uno de los momentos más duros que tuvo en el último tiempo: el COVID que afectó a su padre.

En la conversación el periodista sostuvo que su progenitor, Ciro Ángel Solabarrieta, actualmente se encuentra mejor tras la infección, aunque hace un tiempo estuvo cerca de morir.

“Está un poco mejor, pero fue una situación muy difícil, de la que todavía no salimos. Esto no lo conté, no lo dije. Las enfermedades son privadas. Respeto además su intimidad. Es el momento que estoy viviendo”, sostuvo.

Sin ir más lejos, uno de los momentos más emotivos fue cuando Solabarrieta indicó que debieron sacar al adulto mayor en un avión ambulancia desde la ciudad de Puerto Natales.

“Tuvimos que sacarlo en avión ambulancia de Natales, intubado. Mis hermanos vinieron del extranjero para estar acá. Y el día que llamó el doctor, porque protocolarmente sólo se informa una vez al día lo que está pasando, y nos dijo ‘Don Ciro pudo despertar, lo sacamos de la intubación’, nos abrazamos con mi mamá y nos pusimos a llorar”, explicó.

Sobre el final de aquel momento, el exrostro de TVN indicó que su padre debió sacrificar bastante para que él pudiera estudiar Periodismo en la Universidad.

“Mi padre era un empleado bancario. Tuvo que jubilar en 1978, porque ya llevaba cuatro operaciones de columna. Con la poca plata que recibió de la jubilación compró con mi madre una librería que estaba cerrada, pero que era muy tradicional. Y la hizo andar. Con esa librería, Librería El Cupido, yo tuve la suerte de poder estudiar”, finalizó.