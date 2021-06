La recordada actriz chilena Violeta Vidaurre, con una vasta trayectoria tanto en teatro, cine y televisión, falleció a los 93 años de edad. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Chile Actores.

“Otra de nuestras grandes actrices que se nos va. Hoy despedimos a la tremenda Violeta Vidaurre. Inagotable, contaba que había interpretado a más de 200 personajes durante su carrera. Acompañamos con inmenso cariño a su familia y amigos”, escribieron.

Vidaurre tuvo una prolífica carrera que se extendió por varias décadas, siendo recordada principalmente por sus trabajos en teleseries como Romané, Pampa Ilusión, El circo de las Montini y Puertas Adentro, entre muchas otras.

Si bien con el paso de los años su trabajo disminuyó, siguió realizando apariciones especiales en producciones como La Colonia (2010), Infieles (2012) y Lo que callamos las mujeres (2013). Además fue parte del capítulo “27 de febrero de 2010” de 12 días que estremecieron Chile (2011).

Por su parte, las últimas teleseries en las que trabajó fue Decibel 110 (2011), Gordis (2012) y Chipe Libre (2014).

Cabe señalar que durante sus últimos años la actriz, quien había sido diagnosticada con Alzheimer, fue llevada a una casa de reposo, en medio de acusaciones que indicaban que había sido internada de manera forzosa. Su pareja, el también actor Pedro Villagra, fue llevado a vivir junto a su hija al sur producto de las consecuencias de su diabetes.

Fue la también actriz Soledad Barrientos quien en 2017 denunció en redes sociales que Vidaurre había sido llevada sin su permiso a la casa de reposo Hogar dulce hogar, de la ex cantante Mónica de Calixto.

“Impotencia es el sentimiento que me da el visitar ya una segunda vez a nuestra querida compañera y amiga Violeta Vidaurre en un hogar de ancianos, en el que fue llevada contra su voluntad”, escribió junto a una foto de ambas.

“Impotencia me da que hace un poco más de un mes estuvimos en su casa riéndonos, mirando fotos, mientras ella fumaba y comíamos helados. Impotencia que un día le dijeron que iba al teatro y en lugar de eso la dejaron ahí. Impotencia que estaba completamente autovalente pero para su familia era ‘Lo Mejor’“, agregó.

“Impotencia que como su familia teatral no podemos hacer más que ser espectadores de esta triste historia. Impotencia es ver que espera que la vayan a buscar gente que nunca va a llegar! Impotencia que en este País se olvide así a sus artistas. Hoy decidí romper este silencio cómplice que hemos tenido por respeto hace ya algunas semanas y que de verdad no me deja dormir tranquila”, finalizó.

No obstante, desde el hogar salieron a desmentir dichas acusaciones. “Ella no está en condiciones de trabajar. Vi un mensaje en Facebook que me dio mucha pena, donde decían que la vinieron a dejar, contra su voluntad, pero no es así“, señaló ese año Mónica de Calixto a CHV.

Por su parte, José Ramón Salgado, hijo del primer matrimonio de la actriz, indicó en aquella oportunidad en conversación con El Mercurio: “Mi mamá estaba bien de salud, pero se olvidaba de algunas cosas. Pronto comenzó a empeorar y por eso tuvimos que llevarla a un asilo porque ya no podían cuidarse el uno al otro (con su pareja, Pedro Villagra)“.

“Ese grupo de actores fue a verla y lo único que provocaron fue alterar lo que estaba viviendo mi madre. Ella quedó muy mal, le tuvieron que dar medicamentos y el doctor limitó sus visitas. Fue un acto de mucha irresponsabilidad”, añadió Salgado.

“Muchas personas opinan y critican, pero lo que hemos hecho como familia es cuidarlos y preocuparnos por el bienestar de Pedro y Violeta. Los hemos protegido y están de mejor ánimo, muy estables”, finalizó.