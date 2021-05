Una extenso balance COVID-19 se llevó a cabo este mediodía en la Moneda, en el cual las autoridades de salud informaron las cifras actuales de la pandemia y aprovecharon de enviar mensajes contra comunicadores e ‘influencers’ que han hablado contra la vacunación.

En este sentido, el ministro Enrique Paris fue categórico respecto al contenido viralizado durante el pasado fin de semana, en el cual algunos famosos llamaban a cuestionar las vacunas contra el coronavirus.

“Desgraciadamente la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que como ustedes han visto la mayoría de los pacientes que en este momento están hospitalizados en UCI son pacientes que no tienen la vacuna. Llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, hospitalizarse, ingresar a UCI y llamar a la muerte”, indicó.

En Meganoticias, una vez que el balance concluyera, el periodista José Luis Reppening tuvo una especial salida de libreto, a modo de parodiar el video que el pasado fin de semana publicó el médico Rodolfo Neira, en el cual hablaba de manera poco rigurosa sobre el supuesto magnetismo de la vacuna.

En este sentido, el comunicador pidió en vivo al director que lo mostrara en cámara. Una vez allí colocó su celular en el brazo y posteriormente lo soltó. Como era de esperarse, el implemento cayó sobre el mesón.

Ante esto Reppening sostuvo: “No, no hay caso, no se queda pegado“.

“Vacúnese, vamos a apoyar ahí al Ministro, vaya a vacunarse, es súper importante“, agregó posteriormente.

Hay que señalar que, a raíz del polémico video, Neira debió eliminar su cuenta de Instagram hace algunos días, debido a la gran cantidad de críticas en su contra.