Cristian Arcos está en víspras a lanzar su nuevo libro llamado Enemigo Interno, en el cual relata experiencias personales con la depresión y ahonda en dos experiencias que tuvo con intentos de suicidios.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el experiodista de Chilevisión relató parte de sus luchas contra trastornos que ha vivido durante toda su vida.

“Soy una persona depresiva y lo seré siempre. Es una enfermedad permanente, eso es así. Se maneja con más o menos terapia y con más o menos medicamentos, pero es para siempre. Hoy creo que lo hago de mejor manera”, indicó.

En este sentido, Arcos sostuvo que pudo diagnosticar su depresión cuando ya era adulto y trabajaba en medios de comunicación, luego de acudir con un especialista.

“Fue por casualidad. Cuando ya tenía mis lucas porque trabajaba, fui a un sicólogo por una fobia: tenía miedo de volar. Pero era heavy, onda que averiguaba qué tipo de avión tenía la mayor cantidad de accidentes para nunca subirme. Fui al sicólogo, comenzamos a hablar, y claro, fueron saliendo cosas de mi vida. Y ahí el sicólogo me dijo que la fobia me la curaba en dos semanas, pero que mi depresión era un tema para largo”, sostuvo.

Respecto a los intentos de suicidio que tuvo, el comunicados sostuvo que estos ocurrieron en distintas etapas de su vida, asegurando que en uno de ellos pensaba que estaba “estabilizado”, situación que no era tal.

“Me pasó lo típico: creer que ya estaba bien, que ya no necesitaba seguir rigurosamente el tratamiento. Empezaba a trabajar, a tener mis cosas como si todo fuera normal, pero la enfermedad seguía ahí. Me dejé estar y vino el primer intento de suicidio. Estaba chico todavía, pero igual llegué a un punto que parecía ser la solución, aunque claramente no lo era”, comentó.

“Las cosas se dieron de cierta manera que, en verdad, no pude estabilizarme como debía ser. De hecho, años después, en el segundo intento de suicidio fue más heavy, con un entorno distinto. Mi hijo Matías, que hoy estudia Sicología, se acuerda de lo que vivimos como familia con ese episodio que fue el más potente”, agregó.

Por último, Arcos aseguró que su libro tiene como objetivo visibilizar este tipo de situaciones, haciendo ver que muchas personas han pasado por lo mismo.

“No quiero victimizarme. Me cargaría dar charlas motivacionales o cosas así. Pero sí me interesa visibilizar este tema, que se hable, que se discuta. En el fondo, este libro que es autobiográfico, no pretende hablar de mí, sino que del resto de la gente que se sentirá identificada con las cosas que cuento”, concluyó.