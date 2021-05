El locutor y relator deportivo Claudio Palma estuvo alejado por dos semanas de las transmisiones de TNT Sports, debido a un problema neurológico que sufrió. Debido a esto, el comunicador debió ser operado de forma ambulatoria.

En conversación con El Filtrador, Palma sostuvo que fue diagnosticado con ptosis palpebral, lo que deriva en que los párpados pueden bajar en relación a su posición normal.

“Me vino un problema neurológico producto del estrés y la vejez también. Primero el neurólogo me dijo: ‘Esto solo es estrés, se va a levantar a los tres días’, me dio pastillas para dormir, ansiolíticos, pero la cosa no mejoró”, sostuvo.

Debido a esto, y luego de un segundo diagnóstico, Palma debió someterse a una cirugía de carácter ambulatorio, con la cual consiguió solucionar en parte el problema.

“No es doloroso y es fácil de solucionar. El tema fueron las primeras dos semanas, que pedí no salir en pantalla. Era terrible (…) No estoy del todo bien, pero créeme que estuve una semana tomando unas pastillas para dormir que despertaba a las 2 de la tarde porque supuestamente era todo producto del estrés y que tenía que relajarme, y al final me miraba al espejo cada un minuto y era una desesperación”, contó.

En este sentido, el rostro de TNT Sports sostuvo que parte de sus problemas de salud se originaron en medio del confinamiento por la pandemia.

“Todos andamos con un grado de angustia en esta situación. Yo era un tipo que consumía mucha tele, y ahora no estoy viendo nada, pero nada, porque en verdad el daño es muy grande (…) La psicosis que han creado es tremenda, te muestran todo lo malo”, concluyó.

El relator reaparecerá durante las transmisiones del fútbol chileno de este fin de semana. La novena fecha comenzará el viernes 28 de mayo.