Un capítulo especial realizó CQC durante estas semanas, con motivo de las últimas elecciones que se vivieron en el país.La producción contó con rostros emblemáticos, como Felipe Bianchi, Gonzalo Feito o Iván Guerrero.

Un momento particularmente tenso vivió este último comunicador, al entrevistar a la diputada Maite Orsini, del Frente Amplio. En la conversación, el periodista hizo alusión al episodio conocido como “Las Arañitas”, el cual ocurrió en 2010.

“Hace no mucho tiempo había títulos que hablaban que se acababa el Frente Amplio… ¿Cómo se vive este tremendo triunfo, ¿Cómo ha escalado el frente amplio?”, preguntó Guerrero, haciendo referencia a aquel hecho.

“Cachai que erís pesado”, respondió la parlamentaria visiblemente molesta, a lo que segundos después agregó: “Creí’ que soy huevona (sic)”.

“No estoy ni ahí huevón (sic). Soy política hace diez años, soy parlamentaria, abogada y me vienes a hueviar (sic) por la huevada (sic) de los 18 años. Me da lata. Pregúntame por mi pega, no me agarres para el hueveo (sic). Me da lata”, agregó Orsini.

“Pero si de eso te estoy preguntando (…) Increíble. Solamente por una palabra se acabó todo”, replicó Guerrero, aparentemente sorprendido.

Hay que señalar que en aquel episodio, ocurrido hace 11 años, tambièn estuvo involucrada Carolina Mestrovic y Mario Velasco, exrostros de Chilevisión.