Este martes, el boygroup de K-Pop BTS ha lanzado el primer teaser de su próximo single en inglés, Butter, el cual se ha viralizado con rapidez.

Según se puede observar, la nueva canción de BTS de lengua inglesa tendrá influencia ochentera en cuanto al sonido y al concepto en general.

Y es que es claro que el ritmo está inspirado en la icónica Another One Bites The Dust de Queen, y así lo ha reconocido la propia banda británica, que ha tuiteado su apoyo a BTS.

Nuevo récord de BTS en Youtube

Hace poco más de una hora fue publicado el teaser de “Butter” y ya alcanza más de 1,4 millones de “me gusta”.

Esto marcaría niveles récord, pues sería el tercer adelanto de este tipo en llegar más rápido a 1 millón de “likes”, han destacado sus fans, ARMYs, en redes sociales.

[DATO] #ButterVideoTeaser se posiciona como el 3er teaser más rápido de @BTS_twt en llegar a 1M de likes 1. Life Goes On Teaser 1 – 36 mins

2. Life Goes On Teaser 2 – 43 mins

3. Butter Teaser – 44 mins

4. Dynamite Teaser – 52 mins Cr. btspublicity | Esp BTS México AL — • BTS MÉXICO AL • ARMY MÉXICO ⁷ (@BTSMexicoAL) May 18, 2021

En tanto, las visualización aún no han sido actualizadas, pues a una hora del lanzamiento marcan medio millón de reproducciones.

Sin embargo, conociendo a sus seguidores, seguramente también marcarán nuevo récord de vistas.

El video musical será estrenado oficialmente el viernes 21 de mayo.

Anterior a este avance, BTS había realizado el anuncio de este single, por medio de un video de una hora donde se veía a una ilustración de mantequilla derritiéndose. Acumula en Youtube más de 16 millones de vistas.