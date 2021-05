Fue este sábado que la doctora Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, recibió una cuestionada pregunta mientras realizaba un punto de prensa cuando acudía a emitir su sufragio en La Florida, en medio de las históricas elecciones del fin de semana. “¿Dónde dejó la guagua?”, le consultaron.

La especialista, que ha ganado reconocimiento en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19, se convirtió en madre primeriza a fines de abril, cuando nació Khala Simone Yaksic Siches. La bebé tiene menos de un mes.

La particular respuesta llegó más tarde a través de Instagram, cuando la médica publicó una fotografía en la que estaría amamantando.

En el escrito señaló que “para la periodista que preguntaba ¿donde dejé la wawa? (sic) No, no me la he comido“.

“La dejé con su padre. Al llegar la bendición (la bebé) ya estaba mudada y había tomado su leche. Excelente servicio”, agregó.

Luego añadió los hashtags #PapaCuidador, #PeriodismoMachista, #mamasufragista, #MamaDirigenta y #deduscrespus”, dejando en claro su molestia.

Recordemos que el embarazo fue anunciado en octubre de 2020, cuando la doctora oriunda de Arica y egresada de la Universidad de Chile adjuntó en Instagram una fotografía de su ecografía.

“¡Habemus Guagüita! ¡12+5 semanitas! Ahora con más fuerza que nunca a construir un mejor Chile“, escribió junto a la captura.

Tras el nacimiento, en tanto, comunicó a sus más de 192 mil seguidores que había plantado naranjos en el patio de su casa y que, en uno de los árboles, enterraron la placenta de Khala. “Estoy segura que saldrán las mejores naranjas para el desayunito dominguero que siempre es con jugo natural y huevitos pasados por agua”, escribió.

Se trata de una tradición de la cultura mapuche, ya que según la creencia ésta lleva el espíritu de la madre y el niño.

Según se publicó en Chungará, Revista de Antropología Chilena, la tradición es enterrar la placenta bajo un árbol nativo o frutal para darle protección y fortaleza física al recién nacido.