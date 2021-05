El periodista Francisco Kaminski fue víctima de una encerrona el pasado jueves durante la mañana. Los antisociales sustrajeron objetos de valor, como su celular y un notebook, pero no se llevaron su automóvil.

De acuerdo a lo señalado por el portal Página 7, el hecho ocurrió cerca de las 08:00 de la mañana en una bomba de bencina ubicada en calle Miguel Claro. El detalle lo entregó la periodista Cecilia Gutiérrez, quien conversó con el periodista en su programa Zona de Estrellas.

“(Kaminski) intentó mediar con ellos, diciéndoles que era conocido y que no le hicieran nada, pero cuando él le habla al delincuente, el delincuente pasa la bala o el gatillo, así de violento”, indicó.

“Él cree que la intención era llevarse el auto, pero llegaron más personas y alcanzaron a llevarse sus objetos personales y no el auto”, agregó.

El periodista dio su versión de los hechos en contacto con aquel espacio, asegurando que los delincuentes actuaron con bastante violencia.

“Fue un episodio para el olvido. Estaba comprando, me subí al auto y me abordaron unos sujetos con pistola, violentos, me decían que les pasara todo lo que tuviese sino me iban a matar. Fue muy rápido, no alcancé a reaccionar, pensé que me iban a quitar el auto”, aseguró.

Me bajé y me robaron el celular y el computador. Salieron arrancando, fue un milagro y no me hicieron nada, pero fue muy violento, fueron segundos que te dejan preocupado”, añadió.

Por último, Kaminski tambien dio su opinión respecto a la seguridad en el pais: “Es terrible lo que estamos viviendo como ciudadanía, no hay seguridad y están delinquiendo a la vista de todo el mundo (…) No puedes andar en la calle, parar en un semáforo, esto es terrible”.