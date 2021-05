Este viernes Daniela Nicolás participó en un nuevo desfile en la previa del Miss Universo 2021.

La representante chilena deslumbró en la preliminar en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida, Estados Unidos.

La actriz y modelo nacional usó un traje de baño de una pieza de color celeste, complementando su atuendo con una capa turquesa.

Su look fue destacado a través de las redes sociales oficiales de la competencia.

Work it, Chile! We're absolutely loving these @EmaSavahl swimsuits 😍

Watch the 69th MISS UNIVERSE Preliminary Competition, LIVE! Vote for your favorite delegate at https://t.co/isjijntrRM pic.twitter.com/uXAs6l013m

— Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021