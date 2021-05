Fue en enero de este año cuando la modelo chilena Ingrid Aceitón anunció a través de sus redes sociales que había perdido un embarazo de siete meses, situación que generó en ella y su pareja un profundo estado de depresión.

Hace 1 día, luego de la celebración del Día de la Madre, Aceitón decidió publicar un video en su cuenta de Instagram, en el cual saludó a las mamás y contó parte de su experiencia luego de haber perdido su embarazo.

“He tratado de hacer el video muchas veces, sin llorar (…) quiero felicitar a las mamás, a quienes somos mamás, pero que lamentablemente las circunstancia de la vida no nos permitieron disfrutar a nuestros hijos”, inició.

“Yo perdí a mi bebé a los siete meses. Es un dolor horrible pero más que eso, esto es para quizás una mamá con su angelito en el cielo que nadie la ha saludado, porque he escuchado que a la gente le da miedo saludar y no es así, porque nosotras también somos madres, fuimos madres”, añadió.

“Todas nosotras desde el momento en que sabemos que vamos a ser mamá, nos empezamos a cuidar, para que nuestro bebé nazca sanito y de repente te lo arrebatan y no puedes disfrutarlo. No porque se haya ido uno va a dejar de ser mamá o porque no lo tengamos físicamente. No hay solución para todo esto, el dolor es enorme e infinito, lo vamos a llevar hasta la muerte”, concluyó.

La hija de la modelo iba a tener por nombre Alice y se encontraba en la semana número 31 de gestación, hasta antes de fallecer.

“Sentí la necesidad de hacer el video, trate de grabarlo muchas veces y bueno. Solo expresarles un poco de mi y cariño a todos”, escribió Aceitón junto al video.

Tras publicar el registro, la joven recibió el saludo de la también modelo Camila Recabarren. “Amiga hermosa, Feliz Día. Como sea eres madre de ese angelito y por ahí esta acompañándote, no físicamente pero de alma”, indicó la exMiss Chile.