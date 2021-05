Fue este domingo, en medio del Día de la Madre, que la familia Argandoña despidió a Eliana de la Fuente, madre de Raquel Argandoña y abuela de Raquel ‘Kel’ y Hernán ‘Nano’ Calderón. En el Parque del Recuerdo, no obstante, faltó este último en el clan. ¿Cuál fue la razón?

Según contó Patricia Maldonado, amiga de la comunicadora, en declaraciones que recoge La Cuarta, todo se debió al drama legal que enfrentó Nano con su padre durante 2020.

Recordemos que en agosto fue que el joven de 24 años acudió al departamento de su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas y, según la primera querella, lo habría enfrentado por acusaciones de acoso sexual en contra de su pareja. Esto fue materia de una querella de la que la presunta afectada desistió.

La discusión llegó a tal punto que Calderón Argandoña habría perpetrado heridas con un cuchillo curvo en el antebrazo izquierdo de su padre. “Ahora sí que te voy a matar…”, le habría dicho. Fue esta frase la que, posteriormente, levantó las teorías de parricidio frustrado por el que fue ingresado la querella y que, tras ser desistido por su padre, terminó desestimado en el Tribunal.

Actualmente, el estudiante de Derecho está en Libertad Vigilada Intensiva por el término de la condena que consistió en 60 días de prisión más pena accesoria de suspensión de cargos por el delito de amenazas no condicionales, 60 días de prisión más pena accesoria de suspensión de cargos por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y 541 días de presidio más pena accesoria de suspensión de cargos por lesiones graves.

Por otro lado, también recibió las penas accesorias de prohibición de tenencia de armas de fuego por 2 años, continuar con la terapia para el control de impulsos y la prohibición acercarse a la víctima por seis meses.

Es este último punto que, según Maldonado, no habría permitido asistir a Nano al funeral de su abuela Eliana. “Él no pudo ir porque tú sabes que tiene prohibición de acercarse al padre, no se puede acercar al padre”, dijo.

En efecto, la prohibición data del miércoles 16 de diciembre y se cumpliría, con los seis meses, durante las próximas semanas.

“Es una pena que no haya podido asistir a ver a su abuela porque lo que yo sé es que el chiquillo era bastante regalón de doña Eliana. Pero en fin, las cosas de la vida son así, son problemas familiares los cuales uno ni si quiera puede dar una opinión”, cerró la expanelista de Mucho Gusto.

El funeral

La ceremonia se realizó en el Parque del Recuerdo con aforo limitado. Una transmisión en vivo, que previamente había sido compartida por Argandoña para que sus seguidores la acompañen en el difícil momento, dejó ver que hasta el lugar llegó también Kel Calderón.

Fue ella quien, junto a su primo, despidieron a la mujer de 93 años con sentidos discursos.

Kel, que había tenido discusiones públicas con su madre producto de la férrea defensa hacia su hermano, sostuvo que “mi abuela era de esas mujeres que ya no existen que saben todo, pero no juzgan, que solo reciben y aconsejan. La casa de ella era una zona segura, en su departamento se detenía el tiempo y cualquier problema quedaba afuera”.

“Si algo me llamaba la atención de ella es que se reía mucho, algo que no es muy común de ver en estos tiempos. Los abuelos en general mueren tristes, y la abuela era muy feliz, buena para la talla. Era la matriarca de una familia grande”, agregó.

Sobre el final, Kel habló de la pena que sentía su abuela tras el quiebre que tuvo su familia durante 2020 producto de la discusión.

“Para nadie es secreto que mi lado de la familia está quebrado y sé que te dolía. Quiero que puedas ver que a pesar de todo estamos todos aquí porque nos une un dolor inmenso de tu partida”, expuso.

“Y digo que todos tus nietos te amaban mucho, y digo todos, porque él también te ama y está sufriendo mucho. Solo te pido que me cuides, y a toda tu familia”, concluyó.