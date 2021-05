El pasado viernes el comediante Stefan Kramer sorprendió a millones de personas con una nueva imitación. Se trató de Checho Hirane, exhumorista y actual rostro de La Red.

En la instancia, Kramer hizo alusión a varios temas relacionados a Hirane, como su tendencia política, el trabajo en el mencionado canal y su constante apoyo a las fuerzas armadas.

Recientemente, en el marco de su programa Café Cargado, Hirane aprovechó de referirse a la imitación que realizó el humorista, asegurando que la había aprobado por completo.

“Normalmente partimos con política y las madres están en otra, en realidad. Queremos partir con un poquito de humor. Nosotros tenemos un genio en nuestro país, que se llama Stefan Kramer. Todas las semanas elige una víctima y esta semana me eligió a mí como víctima”, expuso.

Asimismo el comunicador sostuvo que, pese a las diferencias ideológicas que había tenido con Kramer en el pasado, consideraba que este trabajo se acercaba a la “perfección”.

“Yo siempre he dicho que cuando el genio, el talento se junta con el trabajo, se acerca por lo menos a la perfección. (Esto pese a que) tuve unas diferencias con él, en términos de que dije que a su rutina del Festival (de Viña) le habría sacado eso de la apología a la ‘primera línea”, comentó.

“Fuera de eso, yo encuentro que es un tipo extremadamente talentoso y, de verdad, me maté de la risa. No puedo decir ‘me cagué de la risa en televisión’, pero eso fue lo que me pasó. Así que lo encontré genial”, concluyó.

Hay que señalar que el nuevo espacio de Checho Hirane debutó el pasado 3 de octubre en La Red, tratando temas relacionados con actualidad y política.