La cantante mexicana Yuri (57) confesó hace algunos días que durante marzo debió ser intervenida quirúrgicamente para extirpar su vesícula, luego de presentar varias molestias. En la cirugía, no obstante, los médicos encontraron “algo extraño” en su apéndice. “Estoy bien”, declaró.

La intérprete de La Maldita Primavera había dicho en una transmisión en vivo de su Iglesia que le habían detectado cáncer. Según recoge el portal Infobae, en la ocasión contó que al salir de la operación, el doctor “me dice ‘¿sabes qué?, te encontramos la apéndice también toda descuachanringada (sic), te quitamos todo el apéndice. Unos meses más y ese tumorcito que tenías ahí y era cáncer’”.

Ahora, a través de un video para sus seguidores, especificó que la masa anómala correspondía a “una pequeña bolita de 1,6 centímetros” que, dijo, “no era normal”.

“El doctor decidió quitar el apéndice de una vez con la previa autorización de mi esposo”, continuó, refiriéndose al chileno Rodrigo Espinoza (49).

“Al examinar esa pequeña bolita, se dieron cuenta que si no se sacaba en los próximos ocho o nueve meses, lo más probable es que se transformara en algo muy negativo“, relató.

Y si bien en estas nuevas imágenes no se refirió al diagnóstico, afirmó que “si no se hubieran dado cuenta a tiempo, en menos de un año el diagnóstico hubiera sido peor. Gracias a todos ustedes por estar pendientes y atentos a lo que me ocurra”.

Tras pasar la situación, declaró que “algunos le llaman suerte, otros le llaman coincidencia. Para mí, sí tiene un nombre: la gracia, la bendición de saber que tengo un padre celestial que día a día me abraza con su amor“.

Recordemos que a comienzos de febrero de este año que había resultado contagiada en octubre de 2020. “Pensé que era alergia, que se parece mucho al covid”, confesó en una transmisión a través de Instagram. Su esposo también había enfermado.

Tras el padecimiento, afirmó, ha tenido fuertes episodios de alopecia que quedaron en evidencia en los pasados premios Lo Nuestro, donde fue anfitriona y debió utilizar pelucas.

“¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en Premios Lo Nuestro (…) No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito”, dijo a la prensa, al mismo tiempo que revelaba estar tomando medicinas para evitar la caída.

Preguntada sobre si el trastorno tenía alguna relación con la covid-19, respondió que “¡sí, claro! El virus te tira el pelo. Definitivamente te lo tira. Hablando con varias amigas, me dicen ‘¡Yuri, ya estoy igual que tú! ¡Ya estoy pelona!’. Pues sí. ¡Pero ya estamos bien!”.