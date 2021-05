Antes de dar a luz, la actriz Rocío Toscano partió a Estados Unidos para estar más cerca de sus padres. Durante ese tiempo estuvo acompañada por su pareja y padre de sus mellizos, sin embargo, esa relación llegó a su fin y su ahora exnovio volvió a Chile hace un mes.

Hoy la artista se encuentra en Parker, Colorado, cuidando a sus dos bebés de tres meses. “Estamos separados, pero todo bien, es súper buen papá”, aseguró a Las Últimas Noticias.

“Después de cinco años de relación decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago, porque él tiene otro hijo (de 9 años) y yo no quiero vivir en Santiago”, explicó.

De hecho, Toscano aseguró que sí va a volver a Chile, pero que en realidad no pretende establecerse en la capital. “Quiero tener mi vida entre el sur y Santiago, siempre trabajando en lo mío. Tengo sed de actuar. Llegaré a Osorno, donde tengo mi familia”, explicó sobre el viaje que planea realizar en un mes y medio más.

La vida con mellizos no ha sido fácil para la joven, y según ella misma relató, “no sé como lo hago, pero lo hago”.

“Ha sido una aventura porque es muy distinto tener un hijo que ser una mamá múltiple. Por suerte soy joven y tengo energía”, reconoció.

Alma y Luca nacieron el 14 de febrero y hoy pesan cuatro kilos cada uno, por lo que cuando sale debe hacerlo con un portabebés doble. “Salgo a dar una vuelta a la manzana, porque más de 30 minutos con ellos encima no puedo”, reconoció.

La rutina de Rocío comienza entre las seis y la siete de mañana, porque cuando uno despierta, el otro también lo hace. “Es heavy la conexión que tienen”, explicó. “Les doy leche y tomo desayuno en dos minutos”,relató.

Toscano optó por una lactancia mixta, donde alterna el pecho y la “mamadera”. “Si fuera exclusiva ahí si que no tendría tiempo para nada”, reconoció.

Cuando los pequeños se quedan dormidos, la actriz se ocupa de ella, come con más calma o se baña tranquila. Su jornada termina cerca de las 21:00 horas cuando los mellizos se duermen. “Con organización todo se puede“, cerró.