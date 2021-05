Raquel Calderón ha sido una de las personas más afectadas por la muerte de Eliana de la Fuente, a los 93 años, quien fuera la madre de Raquel Argandoña y abuela de la influencer.

El pasado domingo se llevó a cabo el funeral de Eliana, al cual asistió gran parte de la familia Argandoña. En la ceremonia fue la propia Kel quien dedicó unas palabras a la mujer.

“Mi abuela era de esas mujeres que ya no existen que saben todo, pero no juzgan, que solo reciben y aconsejan. La casa de ella era una zona segura, en su departamento se detenía el tiempo y cualquier problema quedaba afuera”, indicó en la oportunidad.

Ese mismo día la pareja de la licenciada en Derecho, el odontólogo Alfredo Torrealba, dedicó unas palabras en memoria de la mujer, asegurando que estuvo con ella en Navidad, fecha que ella decidió pasar con su nieta.

En su cuenta de Instagram, Torrealba publicó un mensaje por el Día de la Madre, en el cual incluyó a un saludo a Eliana. “Madre querida, tu ya hiciste la pega y de aquí en adelante me toca a mi regalonearte. Mas que mamá, hoy en día, mi mejor amiga y futura socia, feliz día a todas las mamás”, inició.

Tras eso el profesional escribió: “No puedo no dedicarle un mensaje en este día especial a una tremenda mujer que hoy despedimos, la señora Eliana, una mujer llena de amor que siempre me recibió en su casa con los brazos abiertos, que en cada almuerzo al cual asistí, me contaba alguna historia entretenida de cuando era joven, una mujer con una energía muy linda”.

“Señora Eliana fue un honor haber pasado esta navidad con usted y estoy muy contento del asado que fuimos a hacer a su casa el fin de semana pasado, hasta con película incluida después de almuerzo”, concluyó.

Hay que señalar que Raquel y Alfredo Torrealba iniciaron su relación amorosa en 2020, tiempo después que la influencer terminara su noviazgo con Pangal Andrade.