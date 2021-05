El periodista Manuel de Tezanos (42) anunció este domingo, en medio del Día de la Madre, que se convertirá en papá junto a su pareja Camila Muñoz.

La información llegó a través de Instagram con dos reveladoras capturas. En la primera, el comunicador deportivo besa la panza de embarazada de Muñoz y, en la segunda, aparece una ecografía del futuro bebé.

“La primera vez fue muy especial: pijamas, series, algo de fútbol… todo muy pandémico ¡Feliz Día de la Madre! ya eres la mejor mamá del mundo con porotitæ (sic)”, escribió al entregar la noticia.

La publicación ya alcanza más de 20 mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios con felicitaciones de sus cerca de 162 mil seguidores.

Recordemos que en marzo, Tezanos comunicó que contraería matrimonio con Muñoz. “Me dio el sí y nos vamos a casar”, había escrito el periodista en una publicación de Instagram.

Más tarde, en conversación con Las Últimas Noticias, Muñoz detalló que “nos conocimos por Tinder, es la mejor historia, por eso queremos contarla nosotros, porque hay gente que inventa cosas”.

El rostro de televisión agregó, en tanto, que “ella me hizo match y tenía fotos de triatlón, al lado de la bici, era bonita de cara, Tinder no muestra más que eso. Y bueno nos juntamos. La primera cita fue en un supermercado y los dos aprovechamos de comprar alimentos. Enganchamos ‘al tiro’, hablamos harto por temas de deportes”.

“Yo estaba hace rato en Tinder. Igual muchas veces no me creían que era yo, pasé por etapas. Yo tenía fotos en la playa, normales, como un hueón equis, nada de la tele”, expuso De Tezanos.

Por su lado, Camila sostuvo que no conocía al periodista, debido a que no solía ver canales de televisión de fútbol. “Manuel me hizo súper like y nos pusimos a conversar”, indicó.

Respecto a la boda, ambos confirmaron que desean realizar una recepción para treinta personas durante el segundo semestre, aunque todo dependería de las restricciones por la pandemia de covid-19.