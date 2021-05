Con dejos de broma y seriedad, el fotógrafo Jordi Castell (54) contó este martes que tuvo un leve inconveniente de salud que lo llevó obligado a la posta de Chiloé, donde reside junto a su pareja. Inexplicablemente, dijo, su dedo comenzó a inflamarse.

Fue a través de sus Historias de Instagram que, según recogió el portal Tiempo X, el expanelista de programas de espectáculo contó a sus más de 500 mil seguidores la razón por la que debe llevar un parche en el dedo medio de su mano derecha.

“Esto no es ofensivo”, partió aclarando debido a la posición del dedo, que podía interpretarse como una insolencia. “Esto me llevó a la posta”, continuó.

Relató luego que “se me infectó el dedo, vieran. La ruralidad parece que me pasó la cuenta. Tenía el dedo como una empanada con dos días casi sin dormir. Así que me hicieron una cantidad de cosas, muchos antibióticos. No sé si fue una astilla lo que se metió, si me pegué anda a saber tú donde con qué”.

La afección le produjo tantas molestias, señaló, que “me llegué a marear del dolor”. “Soy un poco marica, sí, pero con los dolores. No tengo tolerancia al dolor, nunca he entrado a un pabellón”, bromeó.

En efecto, el sitio especializado en medicina Medline Plus indica que “el dolor en los dedos puede ser provocado por lesiones y por múltiples afecciones físicas”. Especifican, además, que “el enrojecimiento y la hinchazón pueden ser una señal de infección o inflamación”.

Frente a una situación de este tipo, llaman a consultar con un médico siempre que el dolor sea causa de una lesión y se deforma, la molestia persista a pesar de tratamientos en el hogar, existe entumecimiento y hormigueo, hay dolor fuerte aun en reposo, y si se presenta enrojecimiento, hinchazón o fiebre.

Tras acudir a la posta, Castell aseguró que tendrá que tener parte de su mano vendada durante ocho días. “Entonces cuando me vean haciendo videos así, no es ofensivo ni mofa ni que esté enviando mensaje subliminal a nadie”, cerró.