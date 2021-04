Este miércoles se confirmó el deceso del estilista Patricio Araya, conocido en Chile por su larga trayectoria trabajando junto a rostros de televisión, famosos y artistas a nivel internacional. El profesional estuvo un mes internado con COVID-19, enfermedad que debilitó su salud.

El fallecimiento de Araya generó conmoción entre quienes están relacionados al mundo de la televisión en Chile, ya que muchos de ellos aseguraron que lo habían conocido en vida.

Durante la tarde una persona que lamentó la partida del estilista fue Raquel Calderón, quien confesó que lo conocía desde pequeña, ya que él era uno de los mejores amigos de su madre, Raquel Argandoña.

“De esa pena que no te deja ni respirar. No puedo creer que esto esté pasando. Me tuviste en brazos desde guagua y durante 30 años. Y hoy ni siquiera podemos despedirte como te mereces. Hasta siempre Patito Araya”, indicó la influencer.

Semanas atrás la propia Kel se había referido a los problemas de salud que estaba sufriendo Araya a causa del coronavirus.

“A Patito Araya lo conozco desde que nací y siempre ha estado ahí para mí y lo adoro. Hoy está internado por Covid-19 y sólo quiero decir que es lo máximo, talento de talentos y que espero que se recupere lo antes posible”, expresó en ese entonces a través de redes sociales.

Hay que señalar que la primera persona que se refirió al deceso de Araya este miércoles fue Raquel Argandoña, con tenía una relación de amistad de décadas.

“(Patricio fue) Una linda persona, fue un maestro en su profesión, trabajó y trabajó sin importar horario para disfrutar su hermosa casa de campo, y lamentablemente por ayudar a crear los looks de una obra, está maldita pandemia se lo llevó”, aseguró a BioBioChile en la mañana.

Araya se habría contagiado de la enfermedad en un brote que surgió de la obra teatral Orquesta de Señoritas, de la cual era parte de la producción. De aquel grupo también murió el actor Tomás Vidiella.